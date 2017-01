中国の銀行ストレステスト、国内行は比較的健全＝人民銀行

4月30日、中国人民銀行は銀行の健全性審査の結果を公表し、不良債権の急増や急激な景気減速に見舞われても、銀行業界に大きな問題は発生しないとの見解を示した。写真は昨年10月、同行前で撮影(2014年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)A man sits in front of the headquarters of the People's Bank of China, the central bank, in Beijing October 17, 2013. China's tolerance for a sustained...

Reuters/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: BUSINESS POLITICS) - RTX14GN8