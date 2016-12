〔情報ＢＯＸ〕2016年の中国企業の信用事由・社債デフォルト一覧

[上海 7日 ロイター] - 中国政府が産業の余剰生産能力を削減する供給サイド改革に着手する中 、同国の債券市場ではデフォルト(債務不履行)リスクが高まっている。 中国経済の減速の影響を大きく受けるセクターでは、国有企業を含め、債務返済の資金繰りが厳しい状 況だ。 以下は、2016年に起きた中国企業の信用事由と社債デフォルトの一覧。 発行体 金額(10 期日 事由 期間 種別 所有 億元) * 東北特殊鋼集団 0.3 bln June 6 Bond de 2 yr Private Placement Note 国有 fault (PPN) 春和集団 0.4 bln May 15 Bond de 1 yr short-term note fault 南京雨潤食品 1 bln May 13 Bond de 3 yr medium-term note fault 保定天威英利新能源 1.4 bln May 12 Bond de 5 yr medium-term note fault 東北特殊鋼集団 0.7 bln May 5 Bond de 1 yr short-term note 国有 fault 内蒙古奈倫集団 0.8 bln May 5 Bond de 5 yr enterprise bond fault 広西有色金属集団 0.5 bln April 25 Bond de 3 yr PPN 国有 fault 保定天威集団 1.5 bln April 21 Bond de 5 yr medium-term note 国有 fault 東北特殊鋼集団 800 mln April 12 Bond de 5 yr medium-term note 国有 fault 中国鉄路物資 16.8 bln April 11 Trade s short-term, medium-term 中央 uspensi , private placement not ・国 on es 有 中煤集団山西華○( 600 mln April 6 Bond de 1 yr short-term note 国有 =日の下に立)能源 fault 東北特殊鋼集団 1 bln April 5 Bond de 90 d super short-term note 国有 fault ay 東北特殊鋼集団 800 mln March 28 Bond de 1 yr short-term note 国有 fault 保定天威集団 1 bln March 27 Bond de 3 yr PPN 国有 fault 渤海鋼鉄集団** 192 bln March 21 Debt cr munic isis ipal 南京雨潤食品 500 mln March 17 Bond de 1 yr short-term note fault シ博宏達鉱業 400 mln March 8 Bond de 1 yr short-term note fault 広西有色金属集団 500 mln Feb 27 Bond de 3 yr PPN 国有 fault 保定天威集団 1 bln Feb 24 Bond de 5 yr medium-term note 国有 fault 山東山水水泥集団 800 mln Feb 12 Bond de 270 super short-term note fault day 亜邦集団 200 mln Feb 9 Bond de 1 yr short-term note fault 寧徳市夏威食品 25 mln Feb 4 Bond de 3 yr SME collective note fault 重汽集団福建専用車 35 mln Feb 4 Bond de 3 yr SME collective note fault 青島三特電器集団 60 mln Jan 25 Bond de 3 yr SME collective note fault 雲峰集団 1 bln Jan 22 Bond de 2 yr PPN 国有 fault 1 bln Jan 22 Bond de 1 yr PPN fault 1 bln Jan 22 Bond de 1 yr PPN fault 山東山水水泥集団 1.8 bln Jan 21 Bond de 3 yr medium-term note fault *表記のない場合は民間企業。 **渤海鋼鉄集団はオフショアで点心債を発行。他はオンショアの発行体。 注:各社および証券取引所の発表文書、中国メディア、ロイターの報道から作成。