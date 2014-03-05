中国の銀行、1月の外貨取引は4374億元の買い越し

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［北京 ５日 ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）が５日公表したデータを基にロイターが算出したところによると、１月の人民銀行と商業銀行による外貨取引は４３７４億元の買い越しとなった。
買い越し額は１２月の２７２９億元から増加した。
（10億元） Jan-14 437.4 Dec-13 272.9 Nov-13 397.9 Oct-13 441.6 Sep-13 126.4 Aug-13 27.3 Jul-13 -24.5 Jun-13 -41.2 May-13 66.9 Apr-13 294.4 Mar-13 236.3 Feb-13 295.4 Jan-13 683.7
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