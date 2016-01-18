中国の銀行、12月外貨取引は6290億元の売り越し

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［北京 １８日 ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）と商業 銀行の１２月の外貨取引は６２９０億元相当の売り越しとなった。 人民銀行が１８日公表したデータを基にロイターが算出した。 買い越しは資本フローの流入超を、売り越しは流出超を示す。 （10億元） bln yuan Dec-15 -629 Nov-15 -221.3 Oct-15 12.9 Sep-15 -761.3 Aug-15 -723.8 Jul-15 -249.1 Jun-15 -93.7 May-15 32.2 Apr-15 32.4 Mar-15 -156.5 Feb-15 42.2 Jan-15 -108.3 Dec-14 -118.4 Nov-14 2.2 Oct-14 66.1 Sep-14 1.1 Aug-14 -31.1 Jul-14 37.8 Jun-14 -88.3 May-14 37.5 Apr-14 116.9 Mar-14 189.2 Feb-14 128.2 Jan-14 437.4
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