中国人民銀の外貨取引、2月は581億元の売り越し

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［北京 １４日 ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）の２月 の外貨取引は、５８１億元相当の売り越しとなった。人民銀が１４日に 公表したデータに基づきロイターが算出した。 以下は、ロイターが算出した人民銀の外貨取引の売り越し／買い越 しに関するデータ。 Month Net change (100 mln yuan) Feb 2017 -581.19 Jan 2017 -2,087.7 Dec 2016 -3,178.02 Nov 2016 -3,826.76 Oct 2016 -2,678.64 Sept 2016 -3,374.82 Aug 2016 -1,918.95 July 2016 -1,905.08 June 2016 -977.27 May 2016 -537.02 April 2016 -543.95 March 2016 -1,447.61 Feb 2016 -2,278.83
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