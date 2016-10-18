中国人民銀の外貨取引、9月は3375億元相当の売り越し

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［北京 １８日 ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）の９月 の外貨取引は３３７５億元相当の売り越しとなった。人民銀行が１８日 発表したデータに基づきロイターが算 出した。 以下は、ロイターが算出した人民銀の外貨取引の売り越し／買い越 しに関するデータ。 Month Net change (100 mln yuan) Sept 2016 -3,374.82 Aug 2016 -1,919 July 2016 -1,905.08 June 2016 -977.27 May 2016 -537.02 April 2016 -543.95 March 2016 -1,447.61 Feb 2016 -2,278.83 Jan 2016 -6,445.38 Dec 2015 -7,082.13 Nov 2015 -3,158.02 Oct 2015 533.37 Sep 2015 -2,641.42
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