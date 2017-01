ロイター（中国）国際分散投資＝債券の推奨比率が上昇、株式変わらず

[上海/香港 30日 ロイター] - ロイターが中国を拠点とするファンドマネジャー8人を対象に実施した1月の調査によると、向こう3カ月にわたる投資先別の推奨比率は、債券が前月の3年ぶり低水準から引き上げられた一方、株式は変わらず、現金は引き下げられた。中国人民銀行は先週、短期金融市場に資金を供給。調査は今週実施された。

投資家にとって流動性の引き締めが依然懸念であるものの、人民銀行の資金供給により、昨年6月と12月に起きた資金ひっ迫が再発するとの懸念は和らいだ。

1月の調査では、債券の保有推奨比率は3年ぶり低水準だった12月の2.6%から3.3%に上昇。現金は前月の13.6%から13.0%に低下した。一方、株式の比率は83.8%で前月から変わらなかった。

上海を拠点とするあるファンドマネジャーは「新興国からの資金流出は続いており、投資家は概してリスクテークに消極的だ。だが、人民銀行の資金供給は流動性懸念を軽減する可能性があり、このことはA株市場を支えるだろう」と述べた。

中国では先週初め、7日物レポ金利 が10%まで上昇したことを受け、人民銀行が大手銀行に短期流動性を供給。その後2回の定例オペで差し引き3750億元を市場に供給した。

この週間供給額は2013年2月以来の大きさだった。だが、調査に回答した一部のファンドマネジャーは供給額を不十分と考えた可能性がある。本土市場での新規株式公開(IPO)再開を受け、今後上場が相次ぐことで資金が分散し、資金調達が一層困難になる可能性があるためだ。

セクター別では、電子機器・IT銘柄の推奨比率が前月の13.1%から16.9%に上昇し、5カ月ぶり高水準となった。半面、機械株の比率は過去最高だった前月の14.5%から13.3%に引き下げられた。

(1)今後3カ月で推奨する投資配分(単位%)

ファンドマネジメント会社8社はすべて匿名、 各数値の合計は必ずしも100%にはならない

FUND STOCKS BONDS CASH A 85 10 5 B 90 0 10 C 90 0 10 D 80 6 14 E 85 0 15 F 70 0 30 G 85 0 15 H 85 10 5 AVG 83.8 3.3 13.0

(2)推奨投資配分の平均値の推移

Jan Dec Nov Oct Sept Aug July June May Apr March Feb Jan

2014 STOCKS 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8 BONDS 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0 CASH 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2

(3)来月に向けて予想される推奨投資配分の変化

STOCKS BONDS CASH A REDUCE RAISE UNCHANGED B RAISE UNCHANGED REDUCE C RAISE UNCHANGED REDUCE D UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED E UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED F UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED G UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED H UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED

(4)今後3カ月のセクター別の推奨株式投資配分

A B C D E F G H AVG AUTOS 5 10 8 6 5 0 0 5 4.9 CONSUMER NON-DURABLES 20 30 15 18 25 30 20 25 22.9 ELECTRONICS & TECHNOLOGY 20 30 20 10 10 30 0 15 16.9 FINANCIAL SERVICES 0 0 5 15 25 25 30 5 13.1 METALS & METAL PRODUCTS 0 0 0 5 5 10 0 0 2.5 REAL ESTATE 0 10 7 9 5 5 20 0 7.0 TRANSPORT & INFRASTRUCTURE 0 0 5 10 5 0 10 0 3.8 ENERGY 0 0 0 9 0 0 0 0 1.1 MACHINERY 30 10 25 12 5 0 20 4 13.3 OTHER 25 10 15 6 15 0 0 46 14.6

(5)推奨株式投資配分の平均値の推移(%)

Jan Dec Nov Oct Sept Aug Jul June May Apr March Feb Jan

2014 AUTOS 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8 9.0 CONSUMER 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4 16.2 ELEC/TECH 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0 7.4 FIN SERVS 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9 18.8 METAL/PRO 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1 2.6 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2 D PROPERTY 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1 10.6 11.0 10 11.1 12.6 13.3 9.5 11.2 TRANSPORT 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0 5.6 ENERGY 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3 8.1 MACHINERY 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4 8.3 10.1 9.6 10.9 11.8 12.1 OTHER 14.6 13.4 10.8 10.9 10.6 9.6 12.3 13.9 9.6 10.8 7.0 9.5 5.3

(6)上海総合指数 の3カ月後の予想水準

FUND A 2,000 B 2,200 C 2,200 D 2,200 E 2,200 F 2,300 G 2,100