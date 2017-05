ＮＹ映画祭で音楽界大御所のドキュメント映画、豪華スターら参加

4月20日、ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで19日夜、トライベッカ映画祭が開幕し、米音楽業界の大御所で名音楽プロデューサーのクライブ・デイヴィス氏(85)の半生を追ったドキュメンタリー映画「Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives(原題)」が上映された。同氏が育てたアレサ・フランクリン、バリー・マニロウ、ディオンヌ・ワーウィックなどの豪華スターたちが駆けつけ、ステージを繰り広げた。写真は2015年2月撮影(2017年 ロイター/Jonathan Alcorn)