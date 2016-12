コラム：日本国債「暴落」は杞憂か＝植野大作氏

[東京 4日] - 日本の国債市場からプラスの金利がどんどん消滅している。1日の東京市場で長期金利の指標となる新発10年国債利回りはマイナス0.26%と過去最低を更新した。当社推定の理論値をみると、最近は満期17年界隈までマイナス圏に水没している。

先人が見たことのない「空前」の超低金利だが、まだ「絶後」だと言い切れないのが恐ろしい。日銀のマイナス金利政策で短期の国債金利はマイナス圏が定着している一方、長期の国債は政府の発行額を上回る年80兆円もの勢いで日銀が「爆買い」しているからだ。

この世に起こり得ないことを無駄に心配することを「杞憂」という。古代中国に実在した杞の国の人が「天が崩れ落ちたらどうしよう」と心配して寝食ままならぬ状態に陥ったという故事に基づく諺(ことわざ)だ。

大同小異の言い回しは「What if the sky were to fall?」など、英語圏にもある。洋の東西を問わず、「絶対に起きないこと」を表現する比喩は、おおむね似るのかもしれない。

だが、ここで「天」や「sky」を「日本国債」や「JGB」に置き換えたらどうだろう。長期の国債利回りがどんどん水没している現状に接し、日本国債暴落の可能性は果たして「杞憂」だと断言できるだろうか。

日本の財政破綻による「国債暴落リスク」は、これまで数多くの有識者が指摘してきた。今まで実際には起きなかったため、日本の放漫財政に警鐘を鳴らす人々は、財政拡張論者からは無用の悲観論を唱える「杞の国の人」だと思われている。

ただ、それを承知であえて言うなら、そろそろ危ない時期が近づいてきている可能性を意識しておくべきではなかろうか。