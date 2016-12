コラム：米利上げ年内見送りの現実味＝鈴木敏之氏

[東京 23日] - 20―21日の米連邦公開市場委員会(FOMC)は、またも利上げを見送った。だが、FOMC声明は、強い表現で今後の利上げ再開を示唆。同メンバーの経済予測でも年内利上げ再開が大勢を占めている。また、3人のメンバーが金利据え置きに反対し、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長自身、会見で利上げ再開に意欲を示した。

これを受けて、市場は61%の確率で年内最後のFOMC(12月13―14日開催)で利上げが再開されると見ている。だが、筆者は引き続き、追加利上げのハードルは高いと考える。以下、その根拠を示そう。

<全員投票なら利上げ決定だった可能性>

今後の米金融政策を読み解く上での重要なポイントは、今回の会合で利上げについてFOMC声明が示した前向きなスタンスと、イエレン議長とその周辺が堅持している慎重なスタンスとの綱引きだ。

まず前者から見れば、21日に発表されたFOMC声明には、確かに年内利上げ再開への前向きな姿勢が示されていた。具体的には以下の部分だ。

●「短期的な経済見通しへのリスクはおおむね安定的とみられる(Near-term risks to the economic outlook appear roughly balanced)」

●「委員会はフェデラルファンド(FF)金利を引き上げる根拠は強まったと判断するが、当面は、目標に向けて続く進展のさらなる証拠を待つことに決めた(The Committee judges that the case for an increase in the federal funds rate has strengthened but decided, for the time being, to wait for further evidence of continued progress toward its objectives)」