コラム：米利上げに青信号か、「ＧＤＰナウ」に注目＝鈴木敏之氏

[東京 16日] - イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長のもとで、米金融当局者は政策の進め方についてより細かく説明するようになったが、利上げのタイミングやスピードについては、市場参加者もなかなか読み切れないのが現状だ。

これは、米金融当局自身、説明すれども決定せずの状態だからである。結局、データ次第ということになると、アトランタ連銀が公表している国内総生産(GDP)成長率のリアルタイムの推計である「GDPナウ」が今後存在感を増していきそうな気配だ。

周知の通り、6月17日に発表された米連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーの利上げ見通しは、極限まで割れてしまっている。1回の利上げ幅を0.25%と想定した場合、年内3回の利上げを示唆しているメンバーは5人、年内2回は5人、年内1回は5人となっている(一方、年内利上げはしないでよいが2人いる)。

年内3回ということは、2004―06年と同じペースで金融政策を引き締めていくことを意味する。一方、年内1回の論者は、危機対応の緊急避難的な緩和を正常化させることは必要だが、緩和を弱めるだけという立場と言えよう。要するにFOMCは、引き締めに入るべきという論者と、緩和を維持すべきという論者に割れてしまっているのだ。

上記の人数分布を見れば、6人のコアメンバー(FRB理事5人とFOMCの副議長を務めるニューヨーク連銀総裁)の意見も一致していないことが分かる。年内に利上げを開始するならば、残された時間は半年もない。それでも、これだけの意見の不統一があるということだ。

今月15日にイエレン議長が、半年ごとの定例の議会証言を行ったが、その内容もFOMC内の見解が統一されていないことを改めて印象づけた。イエレン議長はこれまで利上げを開始するタイミングについて、「at some point(どこか)」と「later this year(今年後半)」といった表現を使ってきた。

前者の表現では毎回のFOMCで可能性があるということになり、9月を意識させる。一方、後者の表現は第4四半期と見てよいだろう。10日のイエレン議長の講演では、併記で「at some point later this year」だった。15日の議会証言では、「at some point」になった。