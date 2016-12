コラム：核戦争のリスクは高まっているのか

12月20日、核戦争の脅威は今、ひそかに戻ってきた。写真はインド東部ウィーラー島で打ち上げ試験が実施された長距離弾道ミサイル。2012年4月撮影。提供写真(2015年 ロイター/Indian Defence Research and Development Organisation/DRDO/Handout)

Peter Apps

[20日 ロイター] - 11月28日の日曜日、カリフォルニアの住民は戸惑いつつ、人によっては不安を感じながら、明るい光が空を横切っていくのを見守った。UFOではない。米海軍の、「トライデント」弾道ミサイルだった。

もちろん、これは単なる発射試験であり、3日間で2回行われたうちの1回目だった。とはいえ、たまたまではあるが、11月前半にはカーター米国防長官が、ロシアが海・空・宇宙空間・サイバースペースで「挑戦的な行動」をとっていると強く批判したばかりだった。その数日前には、カーター長官は南シナ海の米航空母艦の艦上にあり、対立の生じている同海域における中国の行動に対して同じように厳しいメッセージを送っていた。

1989年にベルリンの壁が崩壊したとき、筆者は8歳だった。「核戦争の脅威」は、筆者がそれを意識するかしないかのうちに消えてしまった。それも永遠に、と思われた。

だが、その脅威は今、ひそかに戻ってきた。

先日、(筆者の所属する)「Project for Study of the 21st Century(PS21)」では、大規模紛争のリスクに関する調査結果を発表した。われわれは6カ月間にわたり、安全保障専門家50名を対象に、さまざまな潜在的な戦争リスクについて調査を行った。

これによって、興味深い結果が得られた。しかし最も衝撃的な点は調査結果の数値そのものではない。今や破滅的な結果をもたらしかねない国家対国家のさまざまな戦争に至る潜在的なルートが複数存在するように思われる、という事実である。

われわれが調査対象としたのは、現・元軍将校から国際関係論を専門とする教授、保険・リスクのスペシャリストなど多岐にわたる専門家である。調査では、今後20年以内に、第2次世界大戦よりも多くの死者を伴う本格的な核戦争が起きる可能性は6.8%と出た。最大の試算値をとると、こうした紛争によっては約8000万人が死亡する。