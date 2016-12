コラム：長生きするペットたち、幸せ与える5つのヒント

Chris Taylor

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 人間だけが長生きだと思うなら、米ジョージア州アトランタに住むシーズー犬「ウィロウビー」を見てほしい。現在18歳、人間で言えば、軽く100歳を超えている。

これは珍しいことではない。

全米で動物病院を展開するバンフィールド・ペット・ホスピタルが今年発表したペットの健康に関するリポートによると、犬の寿命は平均11.8歳。2013年の11歳、2002年の10.5歳から延びている。

猫の寿命はさらに長く、平均12.9歳で、人間の70歳程度に相当する。こちらも、2013年の12.1歳、2002年の11歳から平均寿命が延びている。

「犬の寿命はかつて6、7歳と考えられていたが、最近では大型犬で15、16歳、小型犬なら20歳まで生きる場合もある」と、「My Old Dog: Rescued Pets With Remarkable Second Acts(原題)」の著者であるローラ・コフィ氏は話す。

寿命のより長い小型犬が好まれる傾向にあると、獣医師で前述のリポートの作成責任者であるカーク・ブロイニンガー博士は指摘する。

博士によると、「ペットの健康に関する知識」が増えていることがペットの寿命が延びている主な要因で、ペットに健康診断や投薬を行う機会が増えているという。以前なら、病気を患う年老いたペットは、ただ安楽死させられることもあった。