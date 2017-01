「力感」乏しい円安・株高、米金利上昇鈍く基調継続に不安も

[東京 21日 ロイター] - 東京市場では円安・株高が継続している。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録がタカ派的と受け止められたほか、日本の景気の先行き不透明感が強まる中、日銀追加緩和の思惑も再び強まっているという。

ただ、米金利はわずかな上昇にとどまり、相場の力強さは乏しい。世界景気や地政学リスクに不安が残る中、トレンドを作るようなシナリオ形成はまだ見られない。

<議事録は「タカ派」との見方に異論>

104円に迫るドル買いの材料とされたのは、前日発表された7月29─30日分のFOMC議事要旨だが、市場ではそれほど「タカ派」ではないとの見方が意外と多い。

「Many participants noted that if convergence toward the Committee’s objectives occurred more quickly than expected, it might become appropriate to begin removing monetary policy accommodation sooner than they currently anticipated」(多くのFOMC参加者は雇用と物価が想定よりも早くFOMCの目標に向けて収束に向かえば、現在想定されているよりも早期に緩和政策を転換することが適切になる可能性があると指摘した)。

議事要旨で最も「タカ派」的とされたのは上記の部分だが、「(主語は)あくまでmostではなくmany参加者。さらにmightとあり、可能性の段階だ。それほどタカ派的なトーンが強まっているわけではない」(SMBC日興証券シニアエコノミストの丸山義正氏)との指摘があった。

7月29─30日のFOMCは強かった6月の米雇用統計(非農業部門雇用者数は28万8000人増)を受けた会合。米雇用に関するデータが最も強い時期だった。7月の雇用統計で非農業部門雇用者数は20万9000人増に減速しており、現時点では7月ほど雇用に対する認識は強まっていない可能性がある。週末の米ジャクソン・ホールでのイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の講演でも、ハト派的なトーンは変わらないとの見方が多い。

実際、米金利は、ドル/円が104円をうかがうほど上昇していない。20日の米市場で10年債利回りUS10YT=Rは一時2.446%まで上昇したが、節目の2.5%は下回ったまま。ドル/円は4月4日以来の水準を付けているが、当時の米10年債金利は2.72%だった。米金利上昇をドル買いの理由とするのはやや苦しい。