アル・パチーノ、老ロックスター役での歌披露を「謝罪」

[ロンドン 18日 ロイター] - 米男優のアル・パチーノ(75)は18日、年老いたロックスターをコミカルに演じた映画「ダニー・コリンズ」の中で歌を披露したことを謝罪した。

アル・パチーノは、ロンドンでの同映画のプレミア試写会で、「歌を唄ったことについては勘弁してほしい("I am sorry about the singing")が、役柄で仕方なかった 」と語った。

「ゴッドファーザー」や「スカーフェイス」で知られるオスカー受賞の大物俳優でも、群集の前で歌う必要があると台本で知った時は、緊張から「歌詞を覚えておくのもやっとだった」とその時の心境を告白した。

同映画は、ジョン・レノンから受け取るはずだった手紙を40年後に発見する英シンガーのスティーブ・ティルストンの実体験をモチーフに、老いたロッカーのダニーが家族関係を見直し歌を再び書き始める物語。既に米国では3月から上演されていて、英国で今月29日に封切りの予定。