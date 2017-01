〔Ｍ＆Ａディール情報〕中国石油天然ガス集団、ノキア、パリ空港公団、スタインウェイ

[1日 ロイター] - 1日2000GMT(日本時間2日午前5時)までに報じられたM&A関連のニュースの一覧です。英文の配信は日本時間。

●企業名(国、業種など)

中国石油天然ガス集団(CNPC) (中国、石油・天然ガス)

コノコフィリップス (米、石油)

カズムナイガズ(カザフスタン、国営石油ガス会社)

〔内容〕CNPCは、コノコフィリップスの保有するカシャガン油田の8.4%権益をカズムナイガズを経由して50億ドル強で買収した。

〔英文〕01:43 02Jul13 -UPDATE 1-CNPC to pay over $5 bln in Kashagan oil stake

●企業名(国、業種など)

トリビューン (米、メディア大手)

ローカルTV・ホールディンス(米、テレビ放送)

〔内容〕トリビューンがローカルTVから19テレビ局を現金27億3000万ドルで買収した。トリビューンは全米最大のテレビ局保有企業になる。

〔英文〕02:29 02Jul13 -UPDATE 3-Tribune to buy 19 local TV stations for $2.73 billion

●企業名(国、業種など)

ノキア (フィンランド、携帯電話)

シーメンス (ドイツ、複合企業)

〔内容〕ノキアとシーメンスの折半合弁会社ノキア・シーメンス・ネットワーク(NSN)のシーメンス保有株を、ノキアが17億ユーロで取得することで合意したと発表した。

〔英文〕22:57 01Jul13 -UPDATE 7-Nokia to buy out Siemens equipment venture; shares surge

●企業名(国、業種など)

オニキス・ファーマシューティカル (米、バイオ製薬会社)

アムジェン (米、バイオテクノロジー大手)

〔内容〕オニキスがアムジェンからの約100億ドルの買収提案を拒否した。身売りに向けた選択肢は引き続き検討と表明。

〔英文〕09:13 01Jul13 -UPDATE 4-Onyx explores possible sale after rejecting Amgen offerお

●企業名(国、業種など)

ヴィクトル・ヴェクセリベルク(ロシア、富豪)

シュモルツ+ビッケンバッハ (スイス、鉄鋼会社)

〔内容〕シュモルツへの増資と取締役会人事で同社株主の同意を得られなかったヴェクセリベルク氏は、傘下の投資会社を使ってシュモルツの20.46%株式を5800万スイスフランで取得することに合意した。

〔英文〕17:52 29Jun13 -CORRECTED-UPDATE 1-Russian tycoon bids for control of Swiss steelmaker

●企業名(国、業種など)

フランス政府

パリ空港公団(ADP) (フランス、空港運営)

バンシ (フランス、建設会社)

クレディ・アグリコル・アシュアランス (フランス、保険会社)

〔内容〕フランス政府がADP保有株の4.81%をバンシへ、4.81%をクレディ・アグリコル・アシュアランスへそれぞれ売却し、合計7億3800万ユーロを調達した。

〔英文〕21:58 30Jun13 -UPDATE 1-France to sell ADP stakes to Vinci, Credit Agricole

●企業名(国、業種など)

コカ・コーラFEMSA (メキシコ、清涼飲料水)

コンパニア・フルミネンセ(ブラジル、清涼飲料水)

〔内容〕世界最大のコカコーラボトラーのコカ・コーラFEMSAがブラジルの同業者のコンパニア・フルミネンセを現金4億4800万ドルべ買収することで合意したと発表した。

〔英文〕08:15 29Jun13 -Mexico's Coca-Cola FEMSA to acquire Brazilian peer for $448 mln

●企業名(国、業種など)

ティッセンクルップ (ドイツ、鉄鋼)

〔内容〕ティッセンクルップが欧州鉄鋼事業の一部を1投資家に売却する可能性を検討していると、ドイツ紙が報じた。同社はコメントを拒否している。

〔英文〕21:22 29Jun13 -ThyssenKrupp mulls selling part of European steel business, paper

●企業名(国、業種など)

ブミ (インドネシア、石炭会社)

〔内容〕ブミはバクリー家が保有する同社株の23.8%を市場で売却することを検討している。英紙が報じた。

〔英文〕22:05 30Jun13 -Bumi considers selling Bakries' stake in market for cash -report

●企業名(国、業種など)

インテュイット (米、会計ソフトウエア)

トーマ・ブラボー(米、プライベートエクイティ)

〔内容〕インテュイトが金融サービス事業をトーマ・ブラボーへ10億3000万ドル強で売却する。中核事業に経営を集約する計画の一環。

〔英文〕02:37 02Jul13 -UPDATE 2-Intuit looks to bounce back with financial services sale

●企業名(国、業種など)

スタインウェイ・ミュージカル・インスツルメンツ (米、楽器メーカー)

コールバーグ(米、プライベートエクイティ)

〔内容〕ピアノメーカーの老舗スタインウェイがコールバーグに約4億3800万ドルで身売りすることに合意したと明らかにした。

〔英文〕01:05 02Jul13 -UPDATE 1-Kohlberg to buy grand piano maker Steinway for $438 mln

●企業名(国、業種など)

ブラックストーン (米、プライベートエクイティ)

ライオン・キャピタル(米、プライベートエクイティ)

グラクソスミスクライン (米、医薬品会社)

〔内容〕グラクソスミスクラインが売却する計画の清涼飲料水の「ルコゼード」と「リベナ」の買収提案に向けて、ブラックストーンとライオン・キャピタルが手を組む。

〔英文〕06:45 01Jul13 -Blackstone, Lion Capital to bid for GSK's Lucozade, Ribena - report

