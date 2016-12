北米映画興行収入＝ホラー映画「Don't Breathe」が初登場1位

[ロサンゼルス 28日 ロイター] - バラエティ・ドット・コムなどによると、週末の北米映画興行収入ランキングは、ホラー映画「Don't Breathe(原題)」が2610万ドル(約26億6000万円)稼ぎ、初登場1位となった。

本作は、3人の若者が大金を盗もうとして盲目の老人宅に押し入るが、攻守が逆転し、老人の襲撃を受けるというストーリー。製作費は1000万ドル以下の低予算映画。

前週まで3週連続トップだったDCコミックスのスーパーヒーロー映画「スーサイド・スクワッド」(日本公開9月10日)は、1211万ドルと、2位に後退した。

3位は太古の日本を舞台にしたアニメ映画「Kubo and the Two Strings(原題)」で780万ドル。