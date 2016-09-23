第2四半期のオランダＧＤＰ、前期比＋0.6％・前年比＋2.3％

［アムステルダム ２３日 ロイター］ - オランダの統計局が発表した第２・四半 期の国内総生産（ＧＤＰ）確報値は、季節調整済みの前期比０．６％増、前年比で２．３ ％増だった。 前期比伸び率は第１・四半期と変わらず。前年比は、第１・四半期（１．５％増）か ら加速した。 ＧＤＰ： Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Year-on-year +2.3 +1.5 +1.4 Quarter-on-quarter +0.6 +0.6 +0.2 内訳： (カッコは改定値、percent change y/y) Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Private consumption +1.1 (+1.2) +1.3 +1.4 Government consumption +1.2 (+0.9) +0.4 0.0 Business investment +9.3 (+8.3) +10.0 +10.3 Government investment -3.0 (+4.6) -3.1 +3.0 Exports goods and services +4.0 +4.8 +5.1 Imports goods and services +4.2 +6.6 +7.0