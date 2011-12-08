米新規失業保険申請件数は38.1万件、前週40.4万件

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［８日 ロイター］ 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り。（失業保険・Rは修正値）
（失業保険・Rは修正値）
日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％）
12/03/11 381,000 393,250 N/A N/A
11/26/11 404,000-R 396,250-R 3,583,000 2.8
11/19/11 396,000 395,250 3,757,000-R 3.0
11/12/11 392,000 397,750 3,706,000-R 2.9
11/05/11 393,000 400,750 3,623,000 2.9
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