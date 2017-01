米官民設立の研究機関、エボラ熱治療法の早期策定の用意

[ニューヨーク/ワシントン 9日 ロイター] - 西アフリカでのエボラ出血熱の感染拡大を受け、公衆衛生上の重大な脅威が生じた場合に迅速にワクチンの開発などを行う3つの米研究機関「Centers for Innovation in Advanced Development and Manufacturing (ADM)」は、要請があれば米政府のエボラ熱対策を支援する用意があると表明した。