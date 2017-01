欧州の銀行、3年物ＬＴＲＯ資金7.16億ユーロを来週返済へ＝ＥＣＢ

[フランクフルト 9日 ロイター] - 欧州の銀行は来週、欧州中央銀行(ECB )の3年物流動性供給オペ(LTRO)資金7億1600万ユーロ(9億5800万ドル )を早期返済する。ECBが9日、明らかにした。 この返済額は1月末に欧州の銀行が返済を開始して以来、2番目に低い水準となる。 ECBによると、14日にLTRO第1弾から2行が5億1600万ユーロを返済し 、LTRO第2弾から1行が2億ユーロを返済する。 ロイターが短期金融市場トレーダーを対象に実施した調査では、来週の返済額は25 億ユーロと予想されていた。 詳細は以下の通り。(単位は10億ユーロ) LTRO1回目 LTRO2回目 (2011年12月実施) (2012年2月実施) ECB発表日 返済額 返済額 Jan. 25, 2013 137.1591 Feb. 1, 2013 3.4840 Feb. 8, 2013 4.9925 Feb. 15, 2013 3.7900 Feb. 22, 2013 1.7440 61.092 March 1, 2013 4.1760 8.319 March 8, 2013 1.3360 2.894 March 15, 2013 0.385 6.432 March 22, 2013 1.565 0.371 March 28, 2013 3.845 3.160 April 5, 2013 4.092 3.972 April 12, 2013 6.555 4.238 April 19, 2013 8.874 2.068 April 26, 2013 1.661 0.615 May 3, 2013 0.008 0.608 May 10, 2013 1.205 5.152 May 17, 2013 1.020 0.104 May 24, 2013 6.208 1.915 May 31, 2013 2.810 0.271 June 7, 2013 2.800 0.130 June 14, 2013 3.008 0.180 June 21, 2013 5.030 0.208 June 28, 2013 2.025 0.035 July 5, 2013 0 2.095 July 12, 2013 0.513 0.702 July 19, 2013 2.182 0.200 July 26, 2013 1.064 0.451 Aug. 2, 2013 1.800 0.333 Aug. 9, 2013 0.516 0.200 =============================================== Amount outstanding as of Aug. 8 254.115 417.960