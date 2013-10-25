9月ユーロ圏マネーサプライＭ3、前年比＋2.1％に鈍化＝ＥＣＢ

Markets |
［フランクフルト ２５日 ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が発表した９月 のユーロ圏マネーサプライＭ３伸び率（季節調整済み）は前年同月比２．１％となり、前 月の２．３％から若干鈍化した。 ロイター調査によるエコノミスト２８人の予想平均は２．４％の伸びだった。 詳細は以下の通り。 ９月 ８月 ８月改定前 Ｍ３（前年比、％） 2.1 2.3 (2.3) Ｍ３（３カ月移動平均、前年比、％）2.2 2.3 (2.3) 信用の伸び率（前年比、％） -0.7 -0.5 (-0.5) 民間向け信用の伸び率（前年比、％)-1.1 -1.2 (-1.2) うち貸出 -1.9 -2.0 (-2.0) 貸出の内訳 家計向け 0.1 0.0 (0.1) 個人向け -2.4 -2.5 (-2.6) 住宅購入向け 0.8 0.7 (0.7) 非金融企業向け -3.5 -3.8 (-3.8) 月間企業向け貸出フロー（10億ユーロ）-7 -12 (-11) ＊ユーロ圏非居住者が保有するマネーマーケットファンド、期間２年以内のマネーマ ーケット証券・債券は除外している。 ＊ＥＣＢはＭ３伸び率（３カ月移動平均、前年比）の参考レートを４．５％に設定し ている。これ以上になると中期的な物価安定にリスクとしている。 ＊発表元のサイトは以下をご覧ください。 here
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文