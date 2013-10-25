9月ユーロ圏マネーサプライＭ3、前年比＋2.1％に鈍化＝ＥＣＢ

［フランクフルト ２５日 ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が発表した９月 のユーロ圏マネーサプライＭ３伸び率（季節調整済み）は前年同月比２．１％となり、前 月の２．３％から若干鈍化した。 ロイター調査によるエコノミスト２８人の予想平均は２．４％の伸びだった。 詳細は以下の通り。 ９月 ８月 ８月改定前 Ｍ３（前年比、％） 2.1 2.3 (2.3) Ｍ３（３カ月移動平均、前年比、％）2.2 2.3 (2.3) 信用の伸び率（前年比、％） -0.7 -0.5 (-0.5) 民間向け信用の伸び率（前年比、％)-1.1 -1.2 (-1.2) うち貸出 -1.9 -2.0 (-2.0) 貸出の内訳 家計向け 0.1 0.0 (0.1) 個人向け -2.4 -2.5 (-2.6) 住宅購入向け 0.8 0.7 (0.7) 非金融企業向け -3.5 -3.8 (-3.8) 月間企業向け貸出フロー（10億ユーロ）-7 -12 (-11) ＊ユーロ圏非居住者が保有するマネーマーケットファンド、期間２年以内のマネーマ ーケット証券・債券は除外している。 ＊ＥＣＢはＭ３伸び率（３カ月移動平均、前年比）の参考レートを４．５％に設定し ている。これ以上になると中期的な物価安定にリスクとしている。 ＊発表元のサイトは以下をご覧ください。 here