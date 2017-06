ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は124.6億ユーロに減速

[フランクフルト 26日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)が発表した量的 緩和(QE)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ(PSPP)額は、124 億6000万ユーロ(111億2000万ドル)で、前週の125億6300万ユーロを 下回った。 PSPPに加え、資産担保証券(ABS)、カバードボンド、社債買い入れプログラ ム(CSPP)を含む全体の買い入れ額は138億6200万ユーロ。 Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total Jun 23 12.460 -0.170 0.069 1.503 13.862 Jun 16 12.563 0.089 1.096 1.592 15.340 Jun 9 11.941 0.036 1.206 1.421 14.604 Jun 2 10.330 0.000 1.117 1.516 12.963 May 26 11.288 -0.171 0.128 2.258 13.503 May 19 11.628 0.034 0.621 2.003 14.286 May 12 12.037 0.085 1.161 1.515 14.798 May 5 10.767 -0.007 1.065 1.152 12.977 Apr 28 14.079 -0.600 0.260 1.218 14.957 (い)