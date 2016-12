1月のＯＥＣＤ景気先行指数は小幅低下、先進国で成長鈍化の兆候

[パリ 8日 ロイター] - 経済協力開発機構(OECD)が発表した1月の景気 先行指数(CLI)は99.6と、前月の99.7から小幅低下した。先進国で「成長鈍 化の兆し」が出ている。 中国の経済見通しは安定化する一方、ロシア、ブラジルの見通しは悪化した。 詳細は以下の通り。 Sep Oct Nov Dec Jan Growth cycle outlook OECD Area 99.9 99.9 99.8 99.7 99.6 Signs of easing growth Euro Area 100.6 100.6 100.6 100.6 100.5 Stable growth Major 5 Asia* 98.9 98.8 98.8 98.7 98.6 Tentative signs of stabilisation Major 7 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 Easing growth Canada 99.6 99.5 99.3 99.2 99.1 Easing growth France 100.6 100.7 100.8 100.9 100.9 Stabilising growth momentum Japan 100.0 99.9 99.8 99.6 99.5 Easing growth Germany 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 Signs of easing growth Italy 100.9 100.9 101.0 101.0 101.0 Stable growth U.K 99.7 99.5 99.3 99.2 99.1 Easing growth U.S. 99.5 99.3 99.2 99.0 98.9 Easing growth Brazil 97.9 97.9 97.8 97.8 97.7 Growth losing momentum China 97.9 97.8 97.8 97.7 97.6 Tentative signs of stabilisation India 99.9 99.9 100.0 100.0 100.1 Stabilising growth momentum Russia 99.5 99.1 98.7 98.4 98.0 Growth losing momentum *China, India, Indonesia, Japan and Korea