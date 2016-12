同時攻撃被害の米バンド、Ｕ２のパリ公演に登場

[パリ 7日 ロイター] - パリで先月起きた同時多発攻撃事件で、多数が犠牲になったバタクラン劇場で事件当時にライブを行っていた米カリフォルニア州のロックバンド「イーグルス・オブ・デスメタル」が7日、アイルランド出身のロックバンド「U2」のパリ公演に姿を見せ、パフォーマンスを披露した。

フロントマンのジェシー・ヒューズは、白のスーツ姿でステージに登場。満場の観客を前にパティ・スミスの「People have the Power」を演奏した後に、自らの曲「I Love You All The Time」を熱唱した。

U2のパリツアーは、厳戒態勢の下で実施された。7日のコンサート会場には、フランスの国旗をまとったファンたちの姿も散見された。