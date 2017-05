第4四半期のユーロ圏労働コスト、前年比+1.6％＝統計局

[20日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が発表した第4・四半期のユーロ 圏労働コストは前年同期比1.6%増と、第3・四半期の1.4%増から伸びが加速した 。 賃金コストは前年同期比1.6%増。第3・四半期は1.5%増だった。 (前年同期比、%) Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 TOTAL WAGES OTHER TOTAL WAGES OTHER TOTAL WAGES OTHER TOTAL WAGES OTHER TOTAL WAGES EA19 1.5 1.8 0.7 1.6 1.7 1.4 1.1 0.9 1.5 1.4 1.5 1.0 1.6 1.6 EU28 2.2 2.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.7 1.8 1.9 1.4 1.7 1. *EU統計局のサイト:here