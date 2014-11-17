9月のユーロ圏貿易収支、黒字が185億ユーロに拡大

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［ブリュッセル １７日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した９月のユーロ圏貿易収支は、季節調整前で１８５億ユーロの黒字となり、前年同月の１０８億ユーロから黒字額が拡大した。
輸出は季節調整前で前年比９％増加、輸入は同４％増加した。
季節調整後の前月比では、輸出は４．２％増、輸入は３．０％増だった。
８月の貿易黒字は９２億ユーロから８６億ユーロに修正された。
詳細は以下の通り。
（単位：特記以外は10億ユーロ、季節調整前）
---- Sep 13 Sep 14 Growth Aug 14
輸出 158.4 171.9 9% 139.9 r
輸入 147.6 153.4 4% 131.3
貿易収支 10.8 18.5 8.6 r
r - 改定後
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