米フェイスブック、利用者情報の照会要請への審査強化へ

10月2日、米フェイスブックのマイク・シュレーファー最高技術責任者(CTO)は、同社サイトに投稿し、13億2000万人に上る同社SNSの利用者の情報を照会する申請が出された場合、これまでよりも厳しく申請内容を精査する方針であると明らかにした。9月撮影(2014年 ロイターA logo of Twitter is pictured next to the logo of Facebook in this September 2/Dado Ruvic )