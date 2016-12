年内の米利上げペース緩やか、回数は指標次第＝ＳＦ連銀総裁

[サンフランシスコ 15日 ロイター] - 米サンフランシスコ(SF)地区連銀のウィリアムズ総裁は15日、連邦準備理事会(FRB)の年内利上げペースは「緩やか」になると予想、日々の相場変動より2017━18年の経済見通し次第との認識を示した。

経済関係団体の会合で発言した。総裁は、年内利上げの回数が「3回なのか4回なのか、あるいは5回」かは経済指標次第との見方を示した。

インフレは、原油価格やドル相場が安定する限り、今後2━3年間(over the next couple of years)で、FRB目標の2%に「穏やかに」上昇すると見通した。

また、国内の住宅建設ペースが通常より低調で、海外成長も弱含むことに伴う米経済成長への逆風で、比較的低い金利の維持が必要となるという認識を表明。「景気はただいま、シリンダー全開ではない」と述べた。