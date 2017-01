焦点：生産に2期連続悪化リスク、Ⅴ字回復なければ増税判断に影響

8月29日、7月の鉱工業生産統計は、夏場に回復するはずの景気が予想外にもたついていることをうかがわせる内容だった。Workers walk at a factory in Tokyo May 29, 2014. Japanese industrial output fell 2.5 percent in April, government data showed on May 30, 2014, as companies cut back on production after ramping it up to meet a rush in...

Reuters/Yuya Shino (JAPAN - Tags: BUSINESS) - RTR3RFZ4