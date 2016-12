12月米利上げへ地ならし、ＦＯＭＣ金利据え置き

[ワシントン 2日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は2日まで開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で金利据え置きを決定した。ただ米経済が勢いを増し、インフレが上向くなか、12月に利上げに踏み切る可能性があることを示唆した。

FOMCは、米経済は勢いを増しており、雇用創出は底堅い状態が続いているとの認識を表明。インフレ率がFRBが目標とする2%に向け上昇していくことについても、これまでより楽観的な見方を示した。

声明は「委員会はフェデラルファンド(FF)金利を引き上げる根拠は引き続き強まった(the case for an increase in the federal funds rate has continued to strengthen)と判断するが、当面は、目標に向けて続く進展に関するさらにいくらかの証拠を待つこと(for the time being, to wait for some furth er evidence of continued progress toward its objectives)に決めた」とした。

こうした文言から、12月半ばに予定されている年内最後のFOMCで利上げに踏み切るハードルは低いと推察される。

LPLフィナンシャルの投資ストラテジスト兼エコノミストのジョン・カナリー氏は「引き続き12月利上げを示唆している。だがFRBは事前に確約することはしなかった」と話す。

今回の声明では「インフレ率は今年の初めからやや上昇した(has increased somewhat)」としたほか、目先はインフレ率が低い水準にとどまるとした従来の文言を削除。FRBが物価上昇に自信を深めていることをうかがわせた。

今回のFOMCではカンザスシティー地区連銀のジョージ総裁と クリーブランド地区連銀のメスター総裁が利上げを主張し反対票を投じた。前回のFOMCでは両総裁に加えボストン地区連銀のローゼングレン総裁の3人が反対票を投じていた。

<米大統領選めぐる先行き不透明感>