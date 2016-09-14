8月のフランスＥＵ基準ＣＰＩ、前月比＋0.3％・前年比＋0.4％

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［パリ １４日 ロイター］ - フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が発表 した８月の欧州連合（ＥＵ）基準の消費者物価指数（ＣＰＩ）改定値は、前月比０．３％ 上昇、前年比は０．４％上昇だった。 Index* m/m (pct chg) y/y (pct chg) EU-harmonised (HICP) 100.74 +0.3 +0.4 National measure 100.58 +0.3 +0.2 National measure excl. tobacco 100.59 +0.3 +0.2 Core inflation* 100.63 0.0 +0.4 グラフィック：link.reuters.com/wun37t ＩＮＳＥＥ：here
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