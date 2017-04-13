3月の仏ＥＵ基準ＣＰＩ改定値は前年比+1.4％、速報値と変わらず

［パリ １３日 ロイター］ - フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が１３日発表した３月の 欧州連合（ＥＵ）基準の消費者物価指数（ＣＰＩ）改定値は、前月比０．７％上昇した。一方、前年比は１ ．４％上昇と２月と同水準になった。 前月比、前年比とも速報値と同じだった。 Index m/m (pct) y/y (pct) EU-harmonised (HICP) 101.47 0.7 1.4 National measure 101.17 0.6 1.1 National measure ex tobacco 101.14 0.6 1.1 Core inflation 100.85 0.2 0.4