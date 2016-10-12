9月のフランスＥＵ基準ＣＰＩ、前月比‐0.2％・前年比＋0.5％

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［パリ １２日 ロイター］ - フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が発表 した９月の欧州連合（ＥＵ）基準の消費者物価指数（ＣＰＩ）改定値は、前月比０．２％ 低下、前年比０．５％上昇だった。 市場予想と一致した。 Index* m/m (pct chg) y/y (pct chg) EU-harmonised (HICP) 100.5 -0.2 0.5 National measure 100.34 -0.2 0.4 National measure excl. tobacco 100.35 -0.2 0.4 Core inflation* 100.80 0.2 0.7 グラフィック：link.reuters.com/wun37t ＩＮＳＥＥ：here
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