11月の仏ＥＵ基準ＣＰＩは前年比＋0.7％、2年半ぶりの大幅上昇

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* グラフィック：reut.rs/2eVA1W8 ［パリ １４日 ロイター］ - フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が発表 した１１月の欧州連合（ＥＵ）基準の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比０．７％上昇で 、２０１４年５月以来の大幅な伸びだった。 KEY CPI DATA Index m/m (pct chg) y/y (pct chg) EU-harmonised (HICP) 100.55 0.0 0.7 National measure 100.35 0.0 0.5 National measure excl. tobacco 100.36 0.0 0.6 Core inflation 100.72 0.1 0.5
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