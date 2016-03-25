仏第4四半期ＧＤＰ確報値は変わらず、15年は1.2％に上方修正

* 仏ＧＤＰ：link.reuters.com/pyx28s ［パリ ２５日 ロイター］ - フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が発表 した２０１５年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）確報値は前期比０．３％増と改定値 から変わらずだった。 ２０１５年第３・四半期の成長率を０．３％から０．４％に改定し、１５年通年の伸 び率を１．１％から１．２％に上方修正した。 １５年第４・四半期は家計の貯蓄率が１５．９％と前四半期の１５．５％から上昇し 、可処分所得も前期比０．４％増加した。 ＧＤＰの詳細は以下の通り。 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 2014 2015 Total GDP 0.6 0.0 0.4 0.3 0.2 1.2 Imports 2.2 1.0 1.8 2.4 3.9 6.7 Household consumption 0.6 0.0 0.4 -0.1 0.6 1.4 Public consumption 0.2 0.3 0.4 0.5 1.5 1.5 Investment 0.4 -0.1 0.1 0.7 -1.2 0.0 - Business investment 0.9 0.5 0.5 1.2 2.0 2.0 - Household investment -0.5 -1.0 -0.5 -1.0 -5.3 -2.8 - Public investment 0.0 -0.5 -0.4 1.1 -6.9 -3.0 Exports 1.7 2 -0.2 1.1 2.4 6.1 Contributions to growth: Domestic demand exstocks 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5 1.1 Stocks variations 0.3 -0.3 0.7 0.6 0.2 0.4 Trade balance -0.2 0.3 -0.6 -0.4 -0.5 -0.3