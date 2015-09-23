仏経済が急減速、第2四半期はゼロ成長

［パリ ２３日 ロイター］ - フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が発表 した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は速報値と同じ前期比ゼロ成長だった。 第１・四半期は前期比０．７％の２０１３年半ば以来の高い成長率を記録していたが 、急減速した。企業が新たに生産するのでなく、在庫の圧縮に動いたことが背景。 改定値では、消費支出が０．１％増から横ばいに、企業投資が０．２％増から０．３ ％増に改定された。 企業在庫調整はＧＤＰを０．５％押し下げた。一方、貿易は輸出が好調でＧＤＰに０ ．５％のプラス寄与した。 QUARTERS YEARS Q3 '14 Q4 '14 Q1 '15 Q2 '15 2014 2015 Total GDP 0.3 0.1 0.7 0 0.2 0.9 Imports 1.5 1.8 2.1 0.5 3.9 4.8 Household consumption 0.4 0.2 0.9 0 0.6 1.3 Public consumption 0.5 0.5 0.4 0.4 1.5 1.4 Investment -0.4 -0.3 0 -0.2 -1.2 -0.7 - Business investment 0.3 0 0.6 0.3 2 1 - Household investment -1.1 -0.8 -1.2 -1.5 -5.3 -3.8 - Public investment -2.4 -0.7 0.2 -0.1 -6.9 -2.3 Exports 1.1 2.9 1.5 2 2.4 5.8 Contributions to growth: Domestic demand ex stocks 0.3 0.2 0.6 0.1 0.5 0.9 Stocks variations 0.2 -0.3 0.3 -0.5 0.2 -0.2 Trade balance -0.2 0.3 -0.2 0.4 -0.5 0.2