1月の仏消費支出は前月比0.6％増加、予想通り

[パリ 28日 ロイター] - フランス国立統計経済研究所(I NSEE)が28日発表した1月の消費支出は前月比0.6%増加した 。 ロイターがまとめたエコノミスト14人の平均予想(0.6%増) と一致した。予想レンジは0.2─1.6%増だった。 Nov Dec Jan Jan y/y Food –0.2 –0.6 0.6 0.2 Engineered goods 0.8 –0.7 –1.0 –0.7 Including durable goods 1.5 –0.9 –1.6 –0.3 of which cars 3.0 1.1 –2.7 1.2 of which household equipment –0.6 –3.6 0.3 –1.7 of which textiles, leather –0.8 –0.5 –2.2 –5.3 other 0.6 –0.5 0.8 2.1 Energy 1.8 –2.7 5.1 10.1 of which energy, waste, water 1.9 –3.0 7.5 14.2 of which refined products 1.7 –2.4 1.6 4.7 Total 0.6 –1.0 0.6 1.4 Manufactured goods -0.5 –0.7 –0.1 0.5