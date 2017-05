11月の仏消費支出は前月比＋0.4％、予想上回る

[パリ 23日 ロイター] - フランス国立統計経済研究所(I NSEE)が発表した11月の消費支出は前月比0.4%増加した。自 動車購入が押し上げ、市場予想(0.1%減)に反してプラスとなった ものの、前月(0.9%増から0.8%増に改定)に比べて伸びが鈍化 した。 Sept Oct Nov Nov y/y q/q Food 0.1 _0.1 0.1 0.9 0.3 Engineered goods _0.3 0.5 0.3 3.4 0.4 Including durable goods 0.4 0.1 0.9 4.8 1.0 of which cars 0.3 _1.0 2.4 4.2 2.1 of which household equipment _0.4 1.6 _0.9 6.5 _1.3 of which textiles, leather _1.7 1.8 _0.9 2.0 _1.0 other _0.5 0.4 0.3 2.2 0.4 Energy _1.8 3.6 1.4 8.3 3.0 of which energy, waste, water _0.8 4.4 1.2 8.7 2.3 of which refined products _3.0 2.7 1.7 7.9 4.0 Total _0.4 0.8 0.4 3.3 0.8 Manufactured goods _0.5 0.5 0.4 3.0 0.7 *INSEEのサイト: here