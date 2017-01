独企業の景気、現況は5月から改善＝ドイツ商工会議所調査

[ベルリン 21日 ロイター] - ドイツ商工会議所(DIHK)は21日、企業 に対する景況感調査の結果を公表した。 調査は年3回実施、今回は8月から10月初旬にかけて2万8000社余りを対象に 行われた。対象企業の内訳は製造業が29%、商業が23%、サービスが41%、建設が 7%だった。 調査結果の詳細は以下のとおり。 OCT 2013 MAY 2013 FEB 2013 1. CURRENT CONDITIONS Good 38 32 38 Satisfactory 51 53 51 Poor 11 15 11 Balance 27 17 27 2. BUSINESS EXPECTATIONS Better 24 25 20 Same 63 59 62 Worse 13 16 18 Balance 11 9 2 3. EXPORT EXPECTATIONS Higher 32 30 30 Same 59 57 56 Lower 9 13 14 Balance 23 17 16 4. INVESTMENT PLANS Higher 25 23 23 Same 58 57 57 Lower 17 20 20 Balance 8 3 3 5. EMPLOYMENT Higher 16 15 15 Same 72 71 71 Lower 12 14 14 Balance 4 1 1