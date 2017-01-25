ドイツ、今年の輸出伸び率見通しを上方修正

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［ベルリン ２５日 ロイター］ - ドイツ政府は、今年の輸出の伸び率見通しを２ ．８％とし、前回見通しの２．１％から上方修正した。ロイターが把握した年次経済報告 で明らかになった。 今年の成長率は１．４％で据え置いた。 2016 2017 f'cast GDP 1.9 1.4 Household consumption 2.0 1.4 Gross capital investment - equipment 1.7 1.2 - construction 3.1 1.9 Domestic demand 2.2 1.6 Exports 2.5 2.8 Imports 3.4 3.8 Net foreign trade (Contribution to GDP in percentage points) -0.1 -0.1
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