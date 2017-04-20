3月の独ＰＰＩ、前年比＋3.1％

［ベルリン ２０日 ロイター］ - ドイツ連邦統計庁が発表した ３月の生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前月比横ばい、前年比３．１％上 昇だった。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は、前月比０．１％上昇、前 年比３．２％上昇だった。 GERMAN PRODUCER PRICES MARCH 17 FEB 17 MARCH 16 Month-on-month change unch +0.2 pct unch Year-on-year change +3.1 pct +3.1 pct -3.1 pct Index (basis 2010) 104.3 104.3 101.2 (ーからご覧ください)