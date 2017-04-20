3月の独ＰＰＩ、前年比＋3.1％

Markets |
［ベルリン ２０日 ロイター］ - ドイツ連邦統計庁が発表した ３月の生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前月比横ばい、前年比３．１％上 昇だった。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は、前月比０．１％上昇、前 年比３．２％上昇だった。 GERMAN PRODUCER PRICES MARCH 17 FEB 17 MARCH 16 Month-on-month change unch +0.2 pct unch Year-on-year change +3.1 pct +3.1 pct -3.1 pct Index (basis 2010) 104.3 104.3 101.2 (ーからご覧ください)
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文
ＥＣＢ政策正常化のハードル
欧州中銀（ＥＣＢ）が来年後半に量的緩和を停止できたとしても、政策金利引き上げには不透明性が残ると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文