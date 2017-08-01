ＧＰＩＦ経営委員長に平野・メットライフ生命副会長＝厚労省

［東京 １日 ロイター］ - 厚生労働省は１日、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の経営委員長に、元日銀理事の平野英治・メットライフ生命取締役兼執行役副会長を任命すると発表した。就任は１０月１日付。

経営委員会は１０月からの組織改編に伴い、現行の運用委員会に代わって新設される。発表されたメンバーは平野委員長のほか、東大名誉教授の新井富雄氏、弁護士の岩村修二氏、京大大学院特定教授の加藤康之氏、連合総研理事長の古賀伸明氏、公認会計士の小宮山榮氏、日立製作所取締役の中村豊明氏、アジア開銀研究所エコノミストの根本直子氏、野村総研上席研究員の堀江貞之氏。

経営委にはＧＰＩＦ理事長が加わり、１０人で構成される。

(梅川崇)