[6日 ロイター] - 米カントリーミュージックのレジェンドとも言われたマール・ハガード氏が6日、肺炎のため米カリフォルニア州の自宅で亡くなった。79歳だった。

「If We Make It Through December(原題)」や「ママ・トライド」などのヒット曲で知られる。「ママ・トライド」は、刑務所内で21歳の誕生日を迎える男の歌だが、ハガード氏自身も強盗罪で服役していたことがある。

2007年には大統領選出馬を目指していたヒラリー・クリントン氏のために曲を書いている。