ハリポタのスピンオフ映画第2作、2018年11月に公開

[3日 ロイター] - 英ファンタジー小説「ハリー・ポッター」のスピンオフ映画「ファンタスティック・ビースト」のシリーズ2作目が2018年11月に公開されることが発表された。題名は未定。

米映画会社ワーナー・ブラザーズによると、スピンオフ第2作の脚本は第1作に続き、「ハリー・ポッター」原作者のJ.K.ローリングが担当。監督は同シリーズの直近4本の映画を手掛けたデービッド・イエーツ監督が務める。

映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズは3部構成の予定で、ローリングの小説「幻の動物とその生息地(Fantastic Beasts and Where to Find Them)」に基づき、ハリーたちより前の時代が描かれている。

英俳優エディ・レッドメインが主演のスピンオフ第1作「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」の日本公開は11月23日。