6月3日、サウジアラビア保健省は、中東呼吸器症候群(MERS)コロナウイルス感染者が新たに113人確認されたと発表した。累計感染者数は688人となる。写真はMERSウィルスの顕微鏡写真(2014年 ロイター/National Institute for Allergy and Infectious Diseases/Handout via Reuters)