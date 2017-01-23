サッカー＝原口は途中出場、武藤と大迫の日本人対決はドロー

［２２日 ロイター］ - サッカーのドイツ１部、ブンデスリーガは２２日、各地で試合を行い、原口元気が所属するヘルタは敵地でレーバークーゼンと対戦し、１─３で敗れた。原口は後半２１分から途中出場した。

ヘルタは前半１２分に先制を許すと、同３６分にも失点。同４４分にはバレンティン・シュトッカーのゴールで１点を返したが同点に追いつくには至らず、後半終了間際にも失点を喫した。

武藤嘉紀が所属するマインツと大迫勇也が所属するケルンが対戦。両者ともに先発出場で日本人対決が実現した。武藤は後半４４分までプレー、大迫はフル出場したが、試合はスコアレスドローに終わった。

ヘルタは勝ち点を伸ばせず３０で５位に転落。ケルンは勝ち点２６で７位、マインツは同２１で１１位。