ハイウエー横断した鶏の「目的は不明」、米警察が騒動受け声明

[ポートランド(米オレゴン州) 15日 ロイター] - 米オレゴン州ポートランド市で11日、ラッシュアワーのハイウエーを1羽の鶏が横断しているため、交通障害が起きているとの通報で警察が出動する騒ぎがあった。

ポートランド市警は、つまらない冗談を発した相手に言う「Why did the chicken cross the road?(なぜ鶏が道路を渡ったのか)」との言い回しを意図し、「鶏の目的は解明できず」と題した声明を発表。問題の鶏は特定できなかったと述べた上で、「いたずら電話ではない」と訴える通報の録音記録も公表した。

警察の広報担当者は、カモが道路を横断することは定期的にあるが鶏は初めてと説明。今後も監視を続けるとしている。