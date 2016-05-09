Hoya Corporation -Factbook FY 2016 Mar.

May 9, 2016 HOYA GROUP CONSOLIDATED
HOYA Group FINANCIAL FACTBOOK FY2016.3
ＨＯＹＡ ィナンシャ · ァ ト ッ 2016 3 期
目 次·INDEX
1．会社概要·HOYA Corporate Profile 1
2．売 収益c利益率·Sales Revenue and Ratio of Profits 2
3．収益性·Profitability (EPS...ROE...ROA) 2
4．利益O)状況...為替v ト·Profit status 3
5．セ メント情報[報告セ メント 売 収益構成比率]
Business Segment Information (%) 4
6．主要 製品及び役務 O)売 収益
Revenue from major products and services 4
7．セ メント情報[報告セ メント 利益率]
Segment information (Ratio of profits by reporting segment) 5
8．顧客所在地 売 収益構成比率
Sales revenue composition by geographic area 6
9．M政状態·Condition of asset 6
10．株主状況·Shareholders 7
11．1 株当 収益性 び配当金
Profitability per share & dividend per share 7
12．株価収益率·PER 8
13．設備投資額·減価償却費·Capital expenditure 8
14．研究開発費·Research and Development Expenses 9
15．棚卸資産·Inventories 9
16．手元流動性比率· Liquidity ratio 10
17．�利子�債·Interest bearing Debt 10
20．従業員数·Number of employees 11
May 9, 2016 HOYA GROUP （ONSOLI）ATE）
1. HOYA 会社概要 / HOYA Corporate Profile
◆会社情報·Corporate Profile
社名·Company Name： HOYA株式会社·HOYA CORPORATION
本社所在地·Group Headquarters 東京都新宿K西新宿6-10-1 日土地西新宿ビ ·Nittochi Nishi-Shinjuku Building, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
創立·Established： 1941年11月1日•November 1, 1941 資本金·Paid in Capital： 62億64i3万F9·6,264 million yen 従業員数·Number of Employees 34,362名(連結)·34,362(Group Total)
(2016年3月期·FY ended in Mar 2016)
◆事業概況·HOYA Group`s Businesses
情報•通信分野•Information Technology
35％
64％
ライ7'7ア分野•Life Care
セ メント別 売上構成比 Sales by
◆HOYAル--J'
HOYA㈱ 1社
連結子会社数： 119社
関連会社数： 9社
HOYA Group
米州•Americas 欧州•EMEA ア�ア;:fセアニア• APAC
•HOYA LENS THAILAND
日本•Japan
内、持分法適用会社数 3社) 合計 129社
•HOYA OPTICAL LABS OF AMERICA, INC.
•HOYA LENS OF AMERICA,INC.
•PENTAX OF AMERICA,INC.
•HOYA LENS CANADA,INC.
•HOYA CORPORATION USA
•SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF AMERICA,INC.
他•Other
•HOYA LENS DEUTSCHLAND GMBH
•HOYA LENS FRANCE S.A.S.
•HOYA LENS NEDERLAND B.V
•PENTAX EUROPE GMBH
•HOYA SURGICAL OPTICS GMBH
•WASSENBURG MEDICAL B.V.
•SEIKO OPTICAL EUROPE GMBH
他•Other
•HOYA GLASS DISK VIETNAM LTD.
•HOYA GLASS DISK THAILAND LTD.
•HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.
•PENTAX MEDICAL (Shanghai) Ltd.
•HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE LTD.
•HOYA LENS AUSTRALIA PTY.LTD.
•HOYA ELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD
他•Other
•HOYA ㈱
•マイ ロライン㈱•Microline Corp.
•HOYA Technosurgical ㈱
HOYA Techno surgical Corp.
•HOLT�ャパン㈱•HOLT Japan Corp.
•ｾｲｺｰ ﾌ ｨ ﾙﾌ ﾛﾀ ｸ ㈱
SEIKO Optical Products Corp.
•HOYA CANDEO OPTRONICS ㈱
他•Other
May 9, 2016 HOYA GROUP CONSOLIDATED
300
250
27.1%
1対4 株式分割
25.8% 25.9%
21.2% 20.6%
21.6%
30%
25%
１株当た 当期利益(円)
Earnings per share (JPY)
総資産当期利益率 ROA
親会社所 者帰属持分当期 利益率 ROE
200
150
100
11.8%11.5%
8.6% 8.7%
9.0%
7.3%
17.8%
14.0%
20.0%
14.4%
7.5%
11.8%
7.4%
16.3%
10.5%
11.3%
7.5%
16.9%
12.1%
11.6%
8.8%
17.2%
16.5%
12.9%13.6%
20%
15%
10%
4.2%
50 5%
46.65 50.78 42.77 87.74 144.71 171.71 193.50 189.01 58.01 87.52 138.49 100.18 167.47 135.26 218.23 225.45
0 0%
2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3
１株当た 当期利益(円)
2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3
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