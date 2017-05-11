Hoya Corporation - Factbook FY 2017 Mar.

May 11, 2017 HOYA GROUP CONSOLIDATED
HOYA Group FINANCIAL FACTBOOK FY2017.3
ＨＯＹＡ ィナンシャ · ァ ト ッ 2017 3 期
目 次·INDEX
1．会社概要·HOYA Corporate Profile 1
2．売 収益c利益率·Sales Revenue and Ratio of Profits 2
3．収益性·Profitability (EPS...ROE...ROA) 2
4．利益O)状況...為替v ト·Profit status 3
5．セ メント情報[報告セ メント 売 収益構成比率]
Business Segment Information (%) 4
6．主要 製品及び役務 O)売 収益
Revenue from major products and services 4
7．セ メント情報[報告セ メント 利益率]
Segment information (Ratio of profits by reporting segment) 5
8．セ メント情報〔製品 売 高増減率(為替影響除く
Segment information (Sales Growth Ratio by product w/o FX impact)
製品 売 高構成比·Sales composition by product 6
9．顧客所在地 売 収益構成比率
Sales revenue composition by geographic area 7
10．�政状態·Condition of asset 7
11．株主状況·Shareholders 8
12．1 株当 収益性 び配当金
Profitability per share & dividend per share 8
13．株価収益率·PER 9
14．設備投資額·減価償却費·Capital expenditure 9
15．研究開発費·Research and Development Expenses 10
16．棚卸資産·Inventories 10
17．手元流動性比率· Liquidity ratio 11
18．�利子�債·Interest bearing Debt 11
19．従業員数·Number of employees 12
May 11, 2017 HOYA GROUP （ONSOLI）ATE）
1. HOYA 会社概要 / HOYA Corporate Profile
社名·Company Name： HOYA株式会社·HOYA CORPORATION
本社所在地·Group Headquarters 東京都新宿K西新宿6-10-1 日土地西新宿ビ ·Nittochi Nishi-Shinjuku Building, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
創立·Established： 1941年11月1日•November 1, 1941 資本金·Paid in Capital： 62億64s万F9·6,264 million yen 従業員数·Number of Employees 35,752名C連結)·35,752(Group Total)
C2017年3月期·FY ended in Mar 2017)
情報•通信分野•Information Technology
34％
66％
ライ7'7ア分野•Life Care
セ メント別 売上構成比
◆HOYA ル
HOYA㈱ 1社
連結子会社数： 122社
関連会社数： 8社
HOYA Group
米州•Americas 欧州•EMEA ア,s;ア�セアニア• APAC
日本•Japan
内、持分法適用会社数 3社) 合計 131社
•HOYA OPTICAL LABS OF
AMERICA, INC.
•HOYA LENS OF AMERICA,INC.
•PENTAX OF AMERICA,INC.
•HOYA LENS CANADA,INC.
•HOYA CORPORATION USA
•SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF AMERICA,INC.
他•Other
•HOYA LENS DEUTSCHLAND GMBH
•HOYA LENS FRANCE S.A.S.
•HOYA LENS NEDERLAND B.V
•PENTAX EUROPE GMBH
•HOYA SURGICAL OPTICS GMBH
•WASSENBURG MEDICAL B.V.
•SEIKO OPTICAL EUROPE GMBH
他•Other
•HOYA LENS THAILAND
•HOYA GLASS DISK VIETNAM LTD.
•HOYA GLASS DISK THAILAND LTD.
•HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.
•PENTAX MEDICAL (Shanghai) Ltd.
•HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE LTD.
•HOYA LENS AUSTRALIA PTY.LTD.
•HOYA ELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD
他•Other
•HOYA ㈱
•マイ ロライン㈱•Microline Corp.
•HOYA Technosurgical ㈱
HOYA Techno surgical Corp.
•HOLT,s;ャパン㈱•HOLT Japan Corp.
•ｾｲｺｰ ﾌ ｨ ﾙﾌ ﾛﾀ ｸ ㈱
SEIKO Optical Products Corp.
•HOYA CANDEO OPTRONICS ㈱
他•Other
May 11, 2017 HOYA GROUP CONSOLIDATED
売上高 売上 益
Sales revenue
税引前利益率
Ratio of profit
500,000
400,000
300,000
16.0%
金基金解散
20.4%
27.1%
20.8%
1対4 株式分割
28.3% 27.5%
22.0% 21.4%
PENTAX合併
19.6%
マン
IFRS任意適用 東日 大震災
17.5%
タ 洪水
15.5%
エ ソン
事業譲受
24.5%
19.4%
メ ネ
SOP連結
20.0%
24.1% 23.6%
23.1%
40%
30%
20%
before tax
当期利益率
Ratio of net profit
200,000
10.1%
11.7%
8.1%
14.6%
17.0%
10.8%
6.5%
12.5%
10.0%
14.1%
11.3%
14.1%
19.0% 18.5% 18.1%
10%
100,000
235,265 246,293 271,443 308,172 344,228 390,093 481,631 453,870 413,726 423,063 376,940 372,494 427,575 489,961 505,714 478,927
0%
2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
売上高 売上 益 Sales revenue 235,265 246,293 271,443 308,172 344,228 390,093 481,631 453,870 413,726 423,063 376,940 372,494 427,575 489,961 505,714 478,927
営業利益率 通常 事業活動 利益
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